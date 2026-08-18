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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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SIX-Handel im Blick 18.08.2026 17:58:50

SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

Der SLI ging im Minus aus dem Handelstag.

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent schwächer bei 2 297,53 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,246 Prozent auf 2 298,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 304,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 302,97 Punkte, das Tagestief hingegen 2 290,29 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der SLI 2 107,04 Punkte auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 1 998,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,81 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,48 Prozent auf 60,34 CHF), Sonova (+ 1,84 Prozent auf 243,40 CHF), Novartis (+ 1,75 Prozent auf 125,56 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 360,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 141,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-4,60 Prozent auf 614,40 CHF), Amrize (-3,01 Prozent auf 36,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,94 Prozent auf 80,56 CHF), Logitech (-2,71 Prozent auf 80,32 CHF) und Holcim (-2,24 Prozent auf 69,72 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 640 725 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 300,813 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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