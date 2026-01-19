SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Am Montag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,84 Prozent auf 2 155,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,03 Prozent auf 2 151,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 173,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 149,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 156,31 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 131,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 035,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 1 986,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,214 Prozent nach oben. Bei 2 185,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 128,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 0,67 Prozent auf 599,00 CHF), Temenos (+ 0,39 Prozent auf 77,90 CHF), Novartis (+ 0,29 Prozent auf 115,94 CHF), Swiss Re (+ 0,04 Prozent auf 127,20 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 11 120,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-3,91 Prozent auf 486,40 CHF), Richemont (-3,19 Prozent auf 156,20 CHF), Straumann (-2,90 Prozent auf 96,54 CHF), Alcon (-2,75 Prozent auf 62,20 CHF) und Adecco SA (-2,27 Prozent auf 22,34 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 392 021 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,973 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Adecco SA-Aktie hat mit 8,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

