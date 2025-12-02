Novartis Aktie
|SLI-Performance im Blick
|
02.12.2025 17:58:43
SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels in Grün
Am Dienstag verbuchte der SLI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 2 084,72 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,166 Prozent auf 2 076,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 080,31 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 091,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 073,48 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 011,15 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Stand von 1 983,36 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 1 949,76 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,49 Prozent auf 93,12 CHF), Novartis (+ 1,86 Prozent auf 106,20 CHF), VAT (+ 1,56 Prozent auf 370,40 CHF), Roche (+ 1,39 Prozent auf 313,30 CHF) und Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 883,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Givaudan (-1,45 Prozent auf 3 336,00 CHF), Partners Group (-1,42 Prozent auf 929,60 CHF), Nestlé (-1,32 Prozent auf 79,00 CHF), Geberit (-1,22 Prozent auf 616,40 CHF) und Straumann (-1,08 Prozent auf 92,00 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 990 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 262,086 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,41 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.
