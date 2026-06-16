SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der SLI befand sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der SLI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,22 Prozent auf 2 203,07 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 2 201,73 Zählern und damit 0,157 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 198,27 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 197,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 211,14 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, stand der SLI noch bei 2 040,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 975,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,11 Prozent auf 44,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 40,18 CHF), Schindler (+ 1,36 Prozent auf 268,40 CHF) und Richemont (+ 1,11 Prozent auf 182,75 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-3,78 Prozent auf 193,40 CHF), Holcim (-1,48 Prozent auf 75,82 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 87,30 CHF), Swisscom (-1,39 Prozent auf 639,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 185,95 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 789 702 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 285,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at