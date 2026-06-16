Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Kursentwicklung
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16.06.2026 17:58:55
SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen
Der SLI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,22 Prozent auf 2 203,07 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 2 201,73 Zählern und damit 0,157 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 198,27 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 197,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 211,14 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, stand der SLI noch bei 2 040,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 975,72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,11 Prozent auf 44,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 40,18 CHF), Schindler (+ 1,36 Prozent auf 268,40 CHF) und Richemont (+ 1,11 Prozent auf 182,75 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-3,78 Prozent auf 193,40 CHF), Holcim (-1,48 Prozent auf 75,82 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 87,30 CHF), Swisscom (-1,39 Prozent auf 639,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 185,95 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 789 702 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 285,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|92,12
|1,34%
|Amrize
|47,40
|-1,31%
|Galderma
|186,00
|0,54%
|Holcim AG
|83,70
|2,12%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,55
|-0,77%
|Logitech S.A.
|92,44
|-2,06%
|Partners Group AG
|764,80
|-1,77%
|Richemont
|196,50
|-0,56%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|353,00
|0,79%
|Schindler AG (PS)
|288,60
|-0,48%
|Sonova AG
|212,40
|1,48%
|Swiss Re AG
|131,85
|-0,60%
|Swisscom AG
|678,00
|-1,88%
|UBS
|43,36
|-0,02%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 214,14
|0,50%
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