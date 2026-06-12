ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index im Blick
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12.06.2026 17:59:00
SLI aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen
Zum Handelsschluss sprang der SLI im SIX-Handel um 1,55 Prozent auf 2 187,02 Punkte an. In den Handel ging der SLI 0,949 Prozent fester bei 2 174,09 Punkten, nach 2 153,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 174,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 194,82 Punkten.
SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 3,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, notierte der SLI bei 2 095,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der SLI bei 2 038,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 010,62 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,68 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 5,90 Prozent auf 155,15 CHF), UBS (+ 3,65 Prozent auf 38,90 CHF), Geberit (+ 3,20 Prozent auf 509,20 CHF), Holcim (+ 3,15 Prozent auf 74,56 CHF) und Richemont (+ 3,02 Prozent auf 178,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Lindt (-0,92 Prozent auf 9 190,00 CHF), Lonza (-0,35 Prozent auf 490,30 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 120,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,42 Prozent auf 81,62 CHF) und Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 857,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6 387 850 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 279,653 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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