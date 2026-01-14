VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
14.01.2026 17:58:39
SLI aktuell: SLI zum Ende des Mittwochshandels in Grün
Am Mittwoch bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,60 Prozent fester bei 2 174,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,116 Prozent auf 2 163,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 179,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 163,42 Zählern.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,189 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der SLI bei 2 087,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 017,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 934,37 Punkten.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 4,30 Prozent auf 186,65 CHF), Sandoz (+ 3,44 Prozent auf 61,28 CHF), Novartis (+ 2,13 Prozent auf 116,06 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,55 CHF) und Swisscom (+ 1,79 Prozent auf 595,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams-OSRAM (-1,76 Prozent auf 8,08 CHF), VAT (-1,41 Prozent auf 434,60 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 63,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 60,20 CHF) und Temenos (-0,84 Prozent auf 82,90 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 963 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 292,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Die ams-OSRAM-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
