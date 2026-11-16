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SLI-Kursentwicklung 16.11.2026 17:58:48

SLI aktuell: SLI zum Handelsende im Aufwind

SLI aktuell: SLI zum Handelsende im Aufwind

Der SLI verbuchte am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Am Montag erhöhte sich der SLI via SIX letztendlich um 0,32 Prozent auf 2 431,78 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,309 Prozent höher bei 2 431,43 Punkten in den Handel, nach 2 423,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 443,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 430,95 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 306,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2 051,84 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 13,05 Prozent. Bei 2 443,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Straumann (+ 1,45 Prozent auf 108,75 CHF), Alcon (+ 1,27 Prozent auf 62,14 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 409,30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Geberit (-1,71 Prozent auf 585,60 CHF), Amrize (-1,57 Prozent auf 33,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,06 Prozent auf 69,22 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Sika (-0,86 Prozent auf 190,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 565 016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,395 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 66,78 -0,42% Alcon AG
Amrize 36,46 -1,41% Amrize
Geberit AG (N) 632,20 -2,08% Geberit AG (N)
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Novartis AG 145,60 0,08% Novartis AG
Partners Group AG 705,80 -0,51% Partners Group AG
Richemont 187,05 1,99% Richemont
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