Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI-Performance im Fokus
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19.08.2026 17:58:54
SLI aktuell: SLI zum Handelsende in der Gewinnzone
Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,26 Prozent stärker bei 2 303,88 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,245 Prozent tiefer bei 2 292,32 Punkten in den Handel, nach 2 297,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 294,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 309,84 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,352 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SLI 2 298,35 Punkte auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 2 122,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 022,04 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,11 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Geberit (+ 7,44 Prozent auf 566,20 CHF), Lonza (+ 2,37 Prozent auf 579,20 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 367,40 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 720,20 CHF) und Novartis (+ 1,24 Prozent auf 127,12 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-2,45 Prozent auf 97,22 CHF), Helvetia Baloise (-2,13 Prozent auf 211,40 CHF), Lindt (-1,67 Prozent auf 9 130,00 CHF), Alcon (-1,59 Prozent auf 59,38 CHF) und Swiss Life (-1,42 Prozent auf 916,00 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 604 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 301,532 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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