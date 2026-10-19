VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Kursverlauf
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19.10.2026 09:28:34
SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 2 296,85 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,424 Prozent schwächer bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 300,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 296,85 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 2 035,68 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 0,28 Prozent auf 86,52 CHF), VAT (+ 0,26 Prozent auf 610,40 CHF), Schindler (+ 0,22 Prozent auf 269,40 CHF), Givaudan (+ 0,20 Prozent auf 3 923,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 150,25 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1,37 Prozent auf 8 305,00 CHF), UBS (-1,24 Prozent auf 39,14 CHF), Julius Bär (-1,18 Prozent auf 70,06 CHF), Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 229,40 CHF) und Galderma (-0,97 Prozent auf 174,35 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 137 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 326,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|33,89
|0,62%
|Galderma
|185,80
|-1,38%
|Givaudan AG
|4 247,00
|0,93%
|Julius Bär
|74,88
|-1,27%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|246,50
|-0,84%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 960,00
|-0,67%
|Logitech S.A.
|95,76
|3,23%
|Partners Group AG
|656,20
|0,28%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|407,35
|0,46%
|Schindler AG (PS)
|288,00
|0,21%
|Swiss Re AG
|161,40
|0,84%
|UBS
|41,96
|-0,87%
|VAT
|663,00
|2,44%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 306,32
|-0,02%
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