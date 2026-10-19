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SLI-Kursverlauf 19.10.2026 09:28:34

SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 2 296,85 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,424 Prozent schwächer bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 300,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 296,85 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 2 035,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 0,28 Prozent auf 86,52 CHF), VAT (+ 0,26 Prozent auf 610,40 CHF), Schindler (+ 0,22 Prozent auf 269,40 CHF), Givaudan (+ 0,20 Prozent auf 3 923,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 150,25 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1,37 Prozent auf 8 305,00 CHF), UBS (-1,24 Prozent auf 39,14 CHF), Julius Bär (-1,18 Prozent auf 70,06 CHF), Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 229,40 CHF) und Galderma (-0,97 Prozent auf 174,35 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 137 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 326,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 33,89 0,62% Amrize
Galderma 185,80 -1,38% Galderma
Givaudan AG 4 247,00 0,93% Givaudan AG
Julius Bär 74,88 -1,27% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 246,50 -0,84% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 960,00 -0,67% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 95,76 3,23% Logitech S.A.
Partners Group AG 656,20 0,28% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 407,35 0,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 288,00 0,21% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 161,40 0,84% Swiss Re AG
UBS 41,96 -0,87% UBS
VAT 663,00 2,44% VAT

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SLI 2 306,32 -0,02%

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