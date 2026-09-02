Swiss Re Aktie

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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Kursverlauf 02.09.2026 09:28:30

SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter

SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Mittwoch fällt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 2 292,81 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,052 Prozent auf 2 293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 294,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 292,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 296,99 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,609 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 135,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 983,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 2,95 Prozent auf 601,00 CHF), Swiss Life (+ 1,58 Prozent auf 927,20 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 80,26 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 633,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,75 Prozent auf 214,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Amrize (-2,82 Prozent auf 34,14 CHF), Partners Group (-2,30 Prozent auf 664,00 CHF), Straumann (-1,19 Prozent auf 96,22 CHF), Givaudan (-0,74 Prozent auf 3 231,00 CHF) und Geberit (-0,57 Prozent auf 562,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 289 620 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,357 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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