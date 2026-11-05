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SLI im Blick 05.11.2026 09:28:58

SLI aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

SLI aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Anleger in Zürich schicken den SLI am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 2 426,47 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,338 Prozent fester bei 2 425,30 Punkten in den Handel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 424,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 428,28 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,74 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 2 216,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der SLI mit 2 332,60 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 022,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,81 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 428,28 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,96 Prozent auf 177,20 CHF), Sika (+ 2,87 Prozent auf 191,75 CHF), Holcim (+ 2,18 Prozent auf 74,94 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 36,41 CHF) und Geberit (+ 1,74 Prozent auf 595,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-3,48 Prozent auf 235,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 69,22 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 392,70 CHF), VAT (-0,15 Prozent auf 539,00 CHF) und Novartis (+ 0,09 Prozent auf 134,38 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 427 962 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,281 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Novartis AG 145,66 0,59% Novartis AG
Partners Group AG 729,60 0,55% Partners Group AG
Richemont 184,60 -1,10% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 202,50 -0,30% Sika AG
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