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05.11.2026 09:28:58
SLI aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 2 426,47 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,338 Prozent fester bei 2 425,30 Punkten in den Handel, nach 2 417,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 424,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 428,28 Punkten verzeichnete.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,74 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 2 216,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der SLI mit 2 332,60 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 022,65 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,81 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 428,28 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,96 Prozent auf 177,20 CHF), Sika (+ 2,87 Prozent auf 191,75 CHF), Holcim (+ 2,18 Prozent auf 74,94 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 36,41 CHF) und Geberit (+ 1,74 Prozent auf 595,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-3,48 Prozent auf 235,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 69,22 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 392,70 CHF), VAT (-0,15 Prozent auf 539,00 CHF) und Novartis (+ 0,09 Prozent auf 134,38 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 427 962 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,281 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|Amrize
|37,54
|-1,03%
|Geberit AG (N)
|631,40
|-1,03%
|Holcim AG
|79,68
|-0,10%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|256,40
|-2,58%
|Novartis AG
|145,66
|0,59%
|Partners Group AG
|729,60
|0,55%
|Richemont
|184,60
|-1,10%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,73
|0,65%
|Sika AG
|202,50
|-0,30%
|Swiss Re AG
|166,00
|-3,57%
|VAT
|562,40
|0,79%
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