SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Um 09:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent fester bei 2 197,94 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,505 Prozent stärker bei 2 199,43 Punkten, nach 2 188,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 200,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 196,58 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,88 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 131,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 023,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, betrug der SLI-Kurs 2 097,61 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,18 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 202,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sika (+ 2,68 Prozent auf 156,85 CHF), Temenos (+ 2,27 Prozent auf 65,30 CHF), Richemont (+ 2,21 Prozent auf 162,20 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 928,80 CHF) und Geberit (+ 1,03 Prozent auf 645,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Nestlé (-1,76 Prozent auf 80,00 CHF), Swisscom (-0,78 Prozent auf 701,00 CHF), Straumann (-0,67 Prozent auf 94,24 CHF), ams-OSRAM (-0,65 Prozent auf 8,45 CHF) und Lindt (-0,55 Prozent auf 12 710,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 839 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,067 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

