Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Marktbericht 20.02.2026 09:29:04

SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 09:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent fester bei 2 197,94 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,505 Prozent stärker bei 2 199,43 Punkten, nach 2 188,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 200,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 196,58 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,88 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 131,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 023,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, betrug der SLI-Kurs 2 097,61 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,18 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 202,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sika (+ 2,68 Prozent auf 156,85 CHF), Temenos (+ 2,27 Prozent auf 65,30 CHF), Richemont (+ 2,21 Prozent auf 162,20 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 928,80 CHF) und Geberit (+ 1,03 Prozent auf 645,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Nestlé (-1,76 Prozent auf 80,00 CHF), Swisscom (-0,78 Prozent auf 701,00 CHF), Straumann (-0,67 Prozent auf 94,24 CHF), ams-OSRAM (-0,65 Prozent auf 8,45 CHF) und Lindt (-0,55 Prozent auf 12 710,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 839 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,067 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten