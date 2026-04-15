SLI aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,26 Prozent aufwärts auf 2 137,00 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 2 131,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 131,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 137,20 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 2,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SLI mit 2 032,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 181,57 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 1 873,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,650 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Helvetia Baloise (+ 3,62 Prozent auf 223,20 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 893,40 CHF), Logitech (+ 1,23) Prozent auf 75,52 CHF), Straumann (+ 1,20 Prozent auf 88,02 CHF) und VAT (+ 1,16 Prozent auf 558,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Richemont (-2,27 Prozent auf 152,80 CHF), Amrize (-0,53 Prozent auf 46,55 CHF), Sika (-0,41 Prozent auf 147,55 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 664,50 CHF) und Nestlé (-0,24 Prozent auf 79,24 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 173 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,107 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,74 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at