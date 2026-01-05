Roche Aktie
|SLI-Kursentwicklung
|
05.01.2026 09:29:21
SLI aktuell: SLI zum Start im Minus
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 2 135,48 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,360 Prozent schwächer bei 2 135,60 Punkten, nach 2 143,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 138,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 134,08 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 094,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 027,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 921,57 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 7,72 Prozent auf 415,70 CHF), Partners Group (+ 4,49 Prozent auf 1 026,50 CHF), Julius Bär (+ 1,96 Prozent auf 63,62 CHF), Sika (+ 1,38 Prozent auf 164,85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 59,98 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,54 Prozent auf 128,15 CHF), Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF), Zurich Insurance (-1,89 Prozent auf 590,40 CHF), Helvetia Baloise (-1,72 Prozent auf 205,60 CHF) und Alcon (-1,68 Prozent auf 62,22 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 130 890 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 281,568 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie mit 8,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
