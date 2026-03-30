SLI aktuell: SLI zum Start mit Zuschlägen

Am Montag gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,03 Prozent auf 1 999,88 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,251 Prozent schwächer bei 1 994,30 Punkten, nach 1 999,31 Punkten am Vortag.

Bei 1 994,19 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 000,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 215,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bewegte sich der SLI bei 2 143,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 074,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 7,02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lindt (+ 0,82 Prozent auf 11 020,00 CHF), Logitech (+ 0,78 Prozent auf 72,54 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 259,20 CHF), Lonza (+ 0,71 Prozent auf 495,30 CHF) und Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 2 671,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen UBS (-0,78 Prozent auf 29,15 CHF), VAT (-0,51 Prozent auf 488,20 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 821,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,40 Prozent auf 200,00 CHF) und Julius Bär (-0,38 Prozent auf 57,16 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 167 179 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at