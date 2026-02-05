Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

SLI-Kursentwicklung 05.02.2026 09:29:26

SLI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI

SLI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Donnerstag geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 2 158,26 Punkte nach oben. Zuvor ging der SLI 0,195 Prozent fester bei 2 160,07 Punkten in den Handel, nach 2 155,86 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 160,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 157,17 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SLI auf 2 150,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 022,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 063,73 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,338 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 4,64 Prozent auf 99,24 CHF), Logitech (+ 3,12 Prozent auf 72,16 CHF), Sonova (+ 2,13 Prozent auf 211,00 CHF), SGS SA (+ 1,63 Prozent auf 94,78 CHF) und Holcim (+ 1,35 Prozent auf 76,62 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Roche (-1,22 Prozent auf 356,20 CHF), Lindt (-1,06 Prozent auf 11 240,00 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 126,60 CHF), Swisscom (-0,98 Prozent auf 655,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,96 Prozent auf 185,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 360 908 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,573 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,04 0,08% Adecco SA
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 204,30 -0,15% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 750,00 0,71% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 77,34 2,74% Logitech S.A.
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
SGS SA 104,10 0,43% SGS SA
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Straumann Holding AG 109,20 2,20% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 139,75 1,01% Swiss Re AG
Swisscom AG 724,00 0,56% Swisscom AG
Temenos AG 72,20 -0,35% Temenos AG
UBS 37,14 -0,11% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 627,00 0,77% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 154,32 0,30%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

