Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Marktbericht 26.05.2026 12:26:51

SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen

SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,49 Prozent fester bei 2 155,55 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,959 Prozent auf 2 165,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 144,98 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 153,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 167,32 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der SLI bei 2 105,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 205,77 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, einen Stand von 2 008,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,212 Prozent aufwärts. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 4,07 Prozent auf 65,96 CHF), Holcim (+ 2,06 Prozent auf 75,36 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,41 Prozent auf 215,80 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 870,80 CHF) und UBS (+ 1,24 Prozent auf 37,55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-1,11 Prozent auf 9 325,00 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 673,50 CHF), Roche (-0,60 Prozent auf 332,50 CHF), Galderma (-0,50 Prozent auf 157,85 CHF) und Givaudan (-0,42 Prozent auf 2 870,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 461 512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 43,85 3,20% Amrize
Galderma 173,00 -2,26% Galderma
Givaudan AG 3 130,00 -4,25% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 235,00 0,43% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 82,64 -0,41% Holcim AG
Julius Bär 71,42 0,99% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 120,00 -2,22% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362,55 -1,27% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 953,20 0,51% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 131,35 -1,68% Swiss Re AG
Swisscom AG 734,50 -3,36% Swisscom AG
UBS 40,75 -2,74% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 153,25 0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen