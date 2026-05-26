SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,49 Prozent fester bei 2 155,55 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,959 Prozent auf 2 165,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 144,98 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 153,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 167,32 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der SLI bei 2 105,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 205,77 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, einen Stand von 2 008,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,212 Prozent aufwärts. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 4,07 Prozent auf 65,96 CHF), Holcim (+ 2,06 Prozent auf 75,36 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,41 Prozent auf 215,80 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 870,80 CHF) und UBS (+ 1,24 Prozent auf 37,55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lindt (-1,11 Prozent auf 9 325,00 CHF), Swisscom (-0,81 Prozent auf 673,50 CHF), Roche (-0,60 Prozent auf 332,50 CHF), Galderma (-0,50 Prozent auf 157,85 CHF) und Givaudan (-0,42 Prozent auf 2 870,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 461 512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at