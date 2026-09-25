Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|SIX-Handel im Blick
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25.09.2026 12:26:31
SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Mittag steigen
Um 12:10 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,46 Prozent auf 2 247,66 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,586 Prozent höher bei 2 250,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 237,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 247,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 257,72 Punkten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,706 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der SLI bei 2 324,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 280,32 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 1 947,94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,49 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3,30 Prozent auf 40,72 CHF), VAT (+ 1,98 Prozent auf 658,20 CHF), Schindler (+ 1,94 Prozent auf 263,00 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 601,20 CHF) und Holcim (+ 1,72 Prozent auf 67,46 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,10 Prozent auf 223,30 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 563,60 CHF), Nestlé (-0,67 Prozent auf 77,42 CHF), Roche (-0,55 Prozent auf 361,40 CHF) und Alcon (-0,34 Prozent auf 53,14 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 720 968 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,046 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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