SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI zum Start steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am Montagmorgen aufwärts.

Am Montag geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 2 434,93 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,309 Prozent auf 2 431,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 423,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 430,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 435,16 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SLI wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 2 306,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SLI bei 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SLI auf 2 051,84 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 13,20 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 438,16 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 2,12 Prozent auf 62,66 CHF), Straumann (+ 1,77 Prozent auf 109,10 CHF), Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 85,86 CHF), Holcim (+ 1,23 Prozent auf 75,48 CHF) und Novartis (+ 1,13 Prozent auf 135,58 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Amrize (-1,91 Prozent auf 33,82 CHF), Geberit (-1,38 Prozent auf 587,60 CHF), Lindt (-1,05 Prozent auf 8 495,00 CHF), VAT (-0,82 Prozent auf 529,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,43 Prozent auf 69,66 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 340 529 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 348,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,99 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at