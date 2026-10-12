Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Marktbericht
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12.10.2026 12:26:45
SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen
Um 12:09 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 2 225,78 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 2 228,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 224,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 230,71 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SLI bei 2 283,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 1,21 Prozent auf 166,95 CHF), Sonova (+ 1,13 Prozent auf 267,60 CHF), Swiss Re (+ 1,11 Prozent auf 145,60 CHF), Swiss Life (+ 0,77 Prozent auf 890,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 579,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-0,79 Prozent auf 624,00 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 7 790,00 CHF), Sika (-0,32 Prozent auf 173,25 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3 431,00 CHF) und Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 638 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,902 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Swisscom AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|32,43
|0,34%
|Galderma
|179,45
|1,27%
|Givaudan AG
|3 688,00
|-0,41%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 380,00
|-0,59%
|Partners Group AG
|642,40
|0,44%
|Richemont
|183,05
|-0,08%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|386,45
|0,49%
|Sika AG
|185,95
|-0,56%
|Sonova AG
|287,20
|1,09%
|Swiss Life AG (N)
|956,60
|0,63%
|Swiss Re AG
|156,30
|0,90%
|Swisscom AG
|672,00
|-0,67%
|UBS
|42,96
|0,00%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|623,20
|0,61%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 228,48
|0,42%
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