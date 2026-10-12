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Marktbericht 12.10.2026 12:26:45

SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen

SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen

Der SLI zeigt heute eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 2 225,78 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 2 228,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 224,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 230,71 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SLI bei 2 283,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 1,21 Prozent auf 166,95 CHF), Sonova (+ 1,13 Prozent auf 267,60 CHF), Swiss Re (+ 1,11 Prozent auf 145,60 CHF), Swiss Life (+ 0,77 Prozent auf 890,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 579,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-0,79 Prozent auf 624,00 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 7 790,00 CHF), Sika (-0,32 Prozent auf 173,25 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3 431,00 CHF) und Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 638 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,902 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 32,43 0,34% Amrize
Galderma 179,45 1,27% Galderma
Givaudan AG 3 688,00 -0,41% Givaudan AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 380,00 -0,59% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 642,40 0,44% Partners Group AG
Richemont 183,05 -0,08% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,45 0,49% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 185,95 -0,56% Sika AG
Sonova AG 287,20 1,09% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 956,60 0,63% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 156,30 0,90% Swiss Re AG
Swisscom AG 672,00 -0,67% Swisscom AG
UBS 42,96 0,00% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,20 0,61% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 228,48 0,42%

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