|SLI-Entwicklung
|
16.02.2026 09:29:57
SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI zum Start steigen
Am Montag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,23 Prozent höher bei 2 162,03 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,015 Prozent stärker bei 2 157,36 Punkten in den Handel, nach 2 157,03 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 157,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 162,22 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der SLI einen Wert von 2 173,89 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 2 110,78 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,514 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,37 Prozent auf 192,30 CHF), Adecco SA (+ 1,03 Prozent auf 21,60 CHF) und Temenos (+ 1,01 Prozent auf 64,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-1,07 Prozent auf 695,00 CHF), ams-OSRAM (-0,94 Prozent auf 8,45 CHF), Straumann (-0,45 Prozent auf 96,96 CHF), Schindler (-0,41 Prozent auf 293,20 CHF) und Roche (-0,39 Prozent auf 358,60 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 293 341 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,129 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Adecco SA-Aktie hat mit 8,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
