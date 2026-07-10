SLI-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im SLI

Der SLI befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent höher bei 2 283,29 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,270 Prozent auf 2 281,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 275,76 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 290,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 276,90 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,40 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 2 151,25 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Stand von 2 113,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der SLI mit 2 001,78 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,82 Prozent auf 41,18 CHF), Logitech (+ 1,87 Prozent auf 82,62 CHF), Holcim (+ 1,81 Prozent auf 74,14 CHF), Julius Bär (+ 1,59 Prozent auf 72,76 CHF) und Straumann (+ 1,50 Prozent auf 105,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,30 Prozent auf 83,58 CHF), Sandoz (-1,20 Prozent auf 67,78 CHF), Lindt (-1,02 Prozent auf 9 250,00 CHF), Richemont (-0,98 Prozent auf 182,20 CHF) und Galderma (-0,89 Prozent auf 172,85 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 764 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,245 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at