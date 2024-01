SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag fester

Am Montag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,75 Prozent höher bei 1 774,22 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,836 Prozent auf 1 775,69 Punkte an der Kurstafel, nach 1 760,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 771,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 780,31 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wurde der SLI mit 1 780,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 616,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, betrug der SLI-Kurs 1 751,54 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,607 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 5,33 Prozent auf 2,09 CHF), Temenos (+ 2,76 Prozent auf 85,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 36,14 CHF), Sandoz (+ 2,18 Prozent auf 28,63 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,13 Prozent auf 293,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Nestlé (-0,77 Prozent auf 96,68 CHF), Swatch (I) (-0,42 Prozent auf 211,40 CHF), Logitech (-0,34 Prozent auf 81,80 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 233,00 CHF) und Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 511,40 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 397 007 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,328 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at