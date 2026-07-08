Straumann Aktie

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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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SIX-Handel im Blick 08.07.2026 15:58:41

SLI-Handel aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in Rot

SLI-Handel aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in Rot

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Am Mittwoch geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,85 Prozent auf 2 281,21 Punkte nach unten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,696 Prozent auf 2 284,76 Punkte an der Kurstafel, nach 2 300,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 285,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 258,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,49 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 131,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der SLI auf 2 096,51 Punkte taxiert. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 1 971,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,05 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Helvetia Baloise (+ 0,66 Prozent auf 214,00 CHF), Swiss Re (+ 0,38 Prozent auf 133,35 CHF), Logitech (+ 0,26 Prozent auf 78,04 CHF), Lonza (+ 0,14 Prozent auf 575,20 CHF) und UBS (+ 0,07 Prozent auf 41,69 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sika (-3,98 Prozent auf 164,15 CHF), Sonova (-2,70 Prozent auf 201,80 CHF), Givaudan (-2,57 Prozent auf 3 445,00 CHF), Holcim (-2,47 Prozent auf 74,12 CHF) und Straumann (-2,30 Prozent auf 103,85 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 801 350 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 286,381 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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