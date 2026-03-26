Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Index-Bewegung
|
26.03.2026 15:58:34
SLI-Handel aktuell: SLI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 2 026,96 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,457 Prozent auf 2 015,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 024,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 004,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 027,08 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 5,33 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 205,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 2 098,68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 5,77 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 1,94 Prozent auf 495,00 CHF), Galderma (+ 1,75 Prozent auf 150,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,50 Prozent auf 176,50 CHF), Alcon (+ 1,44 Prozent auf 60,38 CHF) und Sonova (+ 1,34 Prozent auf 174,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,15 Prozent auf 65,60 CHF), Sika (-2,06 Prozent auf 130,65 CHF), VAT (-2,01 Prozent auf 506,00 CHF), Schindler (-1,98 Prozent auf 257,60 CHF) und UBS (-0,83 Prozent auf 29,93 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 738 990 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,115 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sika AG
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
26.03.26
|Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
26.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|SMI-Handel aktuell: SMI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.03.26