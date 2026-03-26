SLI-Handel aktuell: SLI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Der SLI zeigt sich derzeit kaum verändert.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 2 026,96 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,457 Prozent auf 2 015,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 024,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 004,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 027,08 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 5,33 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 205,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 2 098,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 5,77 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 1,94 Prozent auf 495,00 CHF), Galderma (+ 1,75 Prozent auf 150,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,50 Prozent auf 176,50 CHF), Alcon (+ 1,44 Prozent auf 60,38 CHF) und Sonova (+ 1,34 Prozent auf 174,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,15 Prozent auf 65,60 CHF), Sika (-2,06 Prozent auf 130,65 CHF), VAT (-2,01 Prozent auf 506,00 CHF), Schindler (-1,98 Prozent auf 257,60 CHF) und UBS (-0,83 Prozent auf 29,93 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 738 990 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,115 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at