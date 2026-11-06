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Index-Bewegung 06.11.2026 17:58:49

SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Handel im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Handel im Minus

Der SLI gab sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Letztendlich sank der SLI im SIX-Handel um 1,36 Prozent auf 2 379,22 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 353,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 379,63 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,735 Prozent nach oben. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 2 226,28 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 2 328,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der SLI noch bei 2 010,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 0,19 Prozent auf 83,78 CHF), Amrize (-0,32 Prozent auf 34,73 CHF), Roche (-0,36) Prozent auf 390,30 CHF), Julius Bär (-0,50 Prozent auf 67,90 CHF) und Partners Group (-0,68 Prozent auf 670,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-4,55 Prozent auf 151,95 CHF), Kühne + Nagel International (-3,96 Prozent auf 235,50 CHF), Alcon (-2,36 Prozent auf 61,30 CHF), Lindt (-2,32 Prozent auf 8 635,00 CHF) und Zurich Insurance (-2,11 Prozent auf 630,20 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 7 249 633 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,30 erwartet. Mit 6,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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