SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Am Montag springt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 2 340,91 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2 340,97 Punkten in den Handel, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 345,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 334,62 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SLI mit 1 981,91 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1,85 Prozent auf 58,40 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 198,95 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 85,86 CHF), Sonova (+ 0,85 Prozent auf 237,60 CHF) und Roche (+ 0,84 Prozent auf 370,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Galderma (-1,46 Prozent auf 178,70 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 80,40 CHF), Geberit (-0,78 Prozent auf 557,00 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF) und Schindler (-0,68 Prozent auf 263,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 147 430 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at