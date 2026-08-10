Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Index-Performance
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10.08.2026 15:58:46
SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus
Am Montag springt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 2 340,91 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2 340,97 Punkten in den Handel, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 345,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 334,62 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SLI mit 1 981,91 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1,85 Prozent auf 58,40 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 198,95 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 85,86 CHF), Sonova (+ 0,85 Prozent auf 237,60 CHF) und Roche (+ 0,84 Prozent auf 370,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Galderma (-1,46 Prozent auf 178,70 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 80,40 CHF), Geberit (-0,78 Prozent auf 557,00 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF) und Schindler (-0,68 Prozent auf 263,80 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 147 430 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Swisscom AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|63,34
|2,29%
|Galderma
|187,25
|-3,48%
|Geberit AG (N)
|593,80
|-1,36%
|Logitech S.A.
|91,22
|-0,68%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,18
|-0,95%
|Partners Group AG
|784,00
|-0,41%
|Richemont
|214,90
|2,38%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|396,00
|0,92%
|Schindler AG (PS)
|280,60
|-1,20%
|Sonova AG
|252,20
|-0,08%
|Swiss Re AG
|146,90
|-0,71%
|Swisscom AG
|664,00
|-2,35%
|UBS
|46,60
|0,39%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 343,60
|0,30%
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