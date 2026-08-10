Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 10.08.2026 15:58:46

SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag springt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 2 340,91 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2 340,97 Punkten in den Handel, nach 2 336,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 345,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 334,62 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 2 283,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 101,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SLI mit 1 981,91 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 350,80 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1,85 Prozent auf 58,40 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 198,95 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 85,86 CHF), Sonova (+ 0,85 Prozent auf 237,60 CHF) und Roche (+ 0,84 Prozent auf 370,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Galderma (-1,46 Prozent auf 178,70 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 80,40 CHF), Geberit (-0,78 Prozent auf 557,00 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 624,50 CHF) und Schindler (-0,68 Prozent auf 263,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 147 430 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geberit AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 63,34 2,29% Alcon AG
Galderma 187,25 -3,48% Galderma
Geberit AG (N) 593,80 -1,36% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 91,22 -0,68% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 86,18 -0,95% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 784,00 -0,41% Partners Group AG
Richemont 214,90 2,38% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 396,00 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 280,60 -1,20% Schindler AG (PS)
Sonova AG 252,20 -0,08% Sonova AG
Swiss Re AG 146,90 -0,71% Swiss Re AG
Swisscom AG 664,00 -2,35% Swisscom AG
UBS 46,60 0,39% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 343,60 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen