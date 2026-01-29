Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Kursentwicklung 29.01.2026 15:59:28

SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich nachmittags.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent höher bei 2 125,18 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 2 108,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 099,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 126,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,151 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 138,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 017,26 Punkte. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Stand von 2 070,40 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,20 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 10,98 Prozent auf 67,92 CHF), Roche (+ 2,54 Prozent auf 346,90 CHF), Lindt (+ 1,19 Prozent auf 11 020,00 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 123,50 CHF) und Holcim (+ 1,00 Prozent auf 80,46 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Givaudan (-5,93 Prozent auf 2 952,00 CHF), Temenos (-4,19 Prozent auf 68,65 CHF), ams-OSRAM (-2,48 Prozent auf 8,06 CHF), Adecco SA (-2,48 Prozent auf 21,26 CHF) und Lonza (-1,54 Prozent auf 538,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 336 203 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 303,640 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

