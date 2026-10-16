Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SIX-Handel im Blick
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16.10.2026 15:58:26
SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus
Am Freitag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 2 307,59 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 2 303,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 309,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 296,95 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 3,56 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 220,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der SLI bei 2 290,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 051,01 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,69 Prozent auf 82,44 CHF), Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 610,20 CHF), Galderma (+ 1,60 Prozent auf 174,90 CHF), Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,31 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 233,70 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Novartis (-1,06 Prozent auf 124,56 CHF), Roche (-0,50 Prozent auf 377,80 CHF), Givaudan (-0,48 Prozent auf 3 916,00 CHF), Lonza (-0,36 Prozent auf 601,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,26 Prozent auf 76,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 926 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 317,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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