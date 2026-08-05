Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI aktuell
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05.08.2026 12:26:30
SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu
Am Mittwoch steigt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 2 322,76 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 2 329,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 315,68 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 333,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 322,74 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 313,18 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Stand von 2 094,07 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 1 967,60 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,99 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 333,98 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 6,94 Prozent auf 68,72 CHF), Amrize (+ 1,58 Prozent auf 42,35 CHF), VAT (+ 1,31 Prozent auf 634,60 CHF), Galderma (+ 1,20 Prozent auf 177,05 CHF) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 81,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-1,74 Prozent auf 192,45 CHF), Holcim (-1,23 Prozent auf 72,28 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 42,96 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 201,00 CHF) und Swisscom (-0,48 Prozent auf 618,50 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 008 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,710 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Galderma
|194,00
|2,11%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,60
|0,28%
|Nestlé SA (Nestle)
|87,01
|0,76%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Richemont
|209,90
|0,53%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
|VAT
|677,20
|-0,27%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 337,47
|0,37%
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