Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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SLI aktuell 05.08.2026 12:26:30

SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu

SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch steigt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 2 322,76 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 2 329,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 315,68 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 333,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 322,74 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 313,18 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Stand von 2 094,07 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 1 967,60 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,99 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 333,98 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 6,94 Prozent auf 68,72 CHF), Amrize (+ 1,58 Prozent auf 42,35 CHF), VAT (+ 1,31 Prozent auf 634,60 CHF), Galderma (+ 1,20 Prozent auf 177,05 CHF) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 81,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-1,74 Prozent auf 192,45 CHF), Holcim (-1,23 Prozent auf 72,28 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 42,96 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 201,00 CHF) und Swisscom (-0,48 Prozent auf 618,50 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 008 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,710 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Amrize 40,19 -9,46% Amrize
Galderma 194,00 2,11% Galderma
Holcim AG 75,80 -2,77% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 213,60 0,28% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 87,01 0,76% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 787,20 2,34% Partners Group AG
Richemont 209,90 0,53% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,40 1,13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,82 6,05% Sandoz
Swiss Re AG 147,95 -1,30% Swiss Re AG
Swisscom AG 680,00 -0,80% Swisscom AG
UBS 46,42 1,53% UBS
VAT 677,20 -0,27% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 337,47 0,37%

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