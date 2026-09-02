Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Index-Bewegung
|
02.09.2026 12:26:53
SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittwochmittag zurück
Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent auf 2 284,08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 2 293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 294,26 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 281,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 296,99 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,987 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 2 289,83 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 02.06.2026, mit 2 135,48 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der SLI noch bei 1 983,36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,39 Prozent auf 603,60 CHF), Sonova (+ 1,71 Prozent auf 238,00 CHF), Roche (+ 0,95) Prozent auf 350,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,66 Prozent auf 214,40 CHF) und Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 631,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Amrize (-3,87 Prozent auf 33,77 CHF), Holcim (-2,78 Prozent auf 69,96 CHF), Galderma (-2,54 Prozent auf 162,85 CHF), Partners Group (-1,91 Prozent auf 666,60 CHF) und Straumann (-1,66 Prozent auf 95,76 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 251 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Mit 6,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
02.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
02.09.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Helvetia lanciert neuartige Kaskovariante zwischen Voll- und Teilkasko (EQS Group)
|
27.08.26
|Helvetia launches new type of insurance to bridge the gap between fully and partially comprehensive cover (EQS Group)
Analysen zu Sonova AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|37,03
|0,38%
|Galderma
|175,85
|-0,40%
|Helvetia Baloise Holding AG
|226,60
|0,53%
|Holcim AG
|75,28
|-0,32%
|Partners Group AG
|714,60
|-0,69%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|370,07
|0,84%
|Sonova AG
|251,60
|1,74%
|Straumann Holding AG
|102,60
|-0,29%
|Swiss Re AG
|150,50
|0,47%
|Swisscom AG
|674,00
|1,58%
|UBS
|47,37
|1,54%
|VAT
|643,80
|3,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 296,78
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.