SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittwochmittag zurück

Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent auf 2 284,08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 2 293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 294,26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 281,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 296,99 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,987 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 2 289,83 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 02.06.2026, mit 2 135,48 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der SLI noch bei 1 983,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,39 Prozent auf 603,60 CHF), Sonova (+ 1,71 Prozent auf 238,00 CHF), Roche (+ 0,95) Prozent auf 350,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,66 Prozent auf 214,40 CHF) und Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 631,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Amrize (-3,87 Prozent auf 33,77 CHF), Holcim (-2,78 Prozent auf 69,96 CHF), Galderma (-2,54 Prozent auf 162,85 CHF), Partners Group (-1,91 Prozent auf 666,60 CHF) und Straumann (-1,66 Prozent auf 95,76 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 251 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Mit 6,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at