Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI aktuell
|
26.06.2026 15:58:58
SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück
Am Freitag fällt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,94 Prozent auf 2 258,95 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,313 Prozent auf 2 273,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,32 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 275,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 251,96 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 151,18 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.03.2026, einen Stand von 2 014,35 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 1 948,44 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,02 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 127,50 CHF), Richemont (+ 0,35 Prozent auf 187,00 CHF), Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 884,80 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 640,50 CHF) und Geberit (+ 0,15 Prozent auf 542,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen UBS (-2,82 Prozent auf 39,65 CHF), Logitech (-2,56 Prozent auf 79,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 84,56 CHF), Amrize (-2,23 Prozent auf 44,24 CHF) und VAT (-1,79 Prozent auf 669,20 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 369 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,021 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
26.06.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: SMI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI startet im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|91,30
|-3,14%
|Amrize
|48,78
|-0,08%
|Galderma
|192,00
|-1,03%
|Geberit AG (N)
|588,00
|0,14%
|Logitech S.A.
|85,56
|-3,63%
|Partners Group AG
|712,40
|0,85%
|Richemont
|202,00
|0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|363,45
|0,37%
|Swiss Life AG (N)
|959,60
|0,27%
|Swiss Re AG
|138,30
|0,69%
|Swisscom AG
|691,00
|-0,14%
|UBS
|43,06
|-2,05%
|VAT
|724,40
|-1,82%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 263,63
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.