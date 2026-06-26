SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück

Am Freitag fällt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,94 Prozent auf 2 258,95 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,313 Prozent auf 2 273,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,32 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 275,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 251,96 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 151,18 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.03.2026, einen Stand von 2 014,35 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 1 948,44 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,02 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 127,50 CHF), Richemont (+ 0,35 Prozent auf 187,00 CHF), Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 884,80 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 640,50 CHF) und Geberit (+ 0,15 Prozent auf 542,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen UBS (-2,82 Prozent auf 39,65 CHF), Logitech (-2,56 Prozent auf 79,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 84,56 CHF), Amrize (-2,23 Prozent auf 44,24 CHF) und VAT (-1,79 Prozent auf 669,20 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 369 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,021 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at