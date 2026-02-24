SLI-Handel aktuell: SLI legt nachmittags zu

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,94 Prozent fester bei 2 209,95 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,201 Prozent schwächer bei 2 185,02 Punkten, nach 2 189,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 210,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 185,02 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 040,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bewegte sich der SLI bei 2 109,04 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 210,08 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 4,16 Prozent auf 3 181,00 CHF), Lindt (+ 3,10 Prozent auf 12 990,00 CHF), Nestlé (+ 2,73 Prozent auf 83,62 CHF), Sika (+ 2,73 Prozent auf 160,20 CHF) und Logitech (+ 1,97 Prozent auf 70,44 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Galderma (-2,42 Prozent auf 145,00 CHF), Sandoz (-1,05 Prozent auf 65,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 173,30 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 32,06 CHF) und Straumann (-0,35 Prozent auf 91,38 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 678 110 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 322,708 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at