SLI-Handel aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone

Am Mittwoch kletterte der SLI via SIX zum Handelsende um 0,74 Prozent auf 2 332,82 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,591 Prozent auf 2 329,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 315,68 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 335,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 319,86 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der SLI bei 2 313,18 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 2 094,07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 1 967,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,45 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 335,00 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 6,04 Prozent auf 68,14 CHF), Sika (+ 2,62 Prozent auf 195,50 CHF), Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3 403,00 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 42,55 CHF) und Galderma (+ 2,00 Prozent auf 178,45 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Logitech (-2,35 Prozent auf 84,86 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 947,00 CHF), Swisscom (-0,88 Prozent auf 616,00 CHF), Alcon (-0,84 Prozent auf 56,74 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,62 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 519 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 303,710 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent.

Redaktion finanzen.at