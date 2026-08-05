Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|SLI im Blick
|
05.08.2026 17:58:45
SLI-Handel aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone
Am Mittwoch kletterte der SLI via SIX zum Handelsende um 0,74 Prozent auf 2 332,82 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,591 Prozent auf 2 329,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 315,68 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 335,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 319,86 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der SLI bei 2 313,18 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 2 094,07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 1 967,60 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,45 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 335,00 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 6,04 Prozent auf 68,14 CHF), Sika (+ 2,62 Prozent auf 195,50 CHF), Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3 403,00 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 42,55 CHF) und Galderma (+ 2,00 Prozent auf 178,45 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Logitech (-2,35 Prozent auf 84,86 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 947,00 CHF), Swisscom (-0,88 Prozent auf 616,00 CHF), Alcon (-0,84 Prozent auf 56,74 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,62 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 519 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 303,710 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alcon AG
|
07.08.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|61,92
|3,20%
|Amrize
|40,19
|-9,46%
|Galderma
|194,00
|2,11%
|Givaudan AG
|3 609,00
|-0,03%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Sika AG
|207,40
|2,27%
|Swiss Life AG (N)
|1 023,50
|0,99%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 337,47
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.