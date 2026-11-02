VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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02.11.2026 17:58:45
SLI-Handel aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Plus
Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,39 Prozent fester bei 2 380,73 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,401 Prozent auf 2 361,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 371,38 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 360,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 382,57 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, notierte der SLI bei 2 210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SLI 2 289,83 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 011,15 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,68 Prozent zu. Bei 2 382,57 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 4,46 Prozent auf 35,36 CHF), Straumann (+ 3,32 Prozent auf 100,65 CHF), Sika (+ 3,15 Prozent auf 184,75 CHF), Holcim (+ 3,10 Prozent auf 71,10 CHF) und Geberit (+ 2,51 Prozent auf 589,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Novartis (-1,69 Prozent auf 131,52 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 397,20 CHF), VAT (-0,70 Prozent auf 564,60 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 191,50 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 623,60 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 504 026 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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