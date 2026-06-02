VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI im Fokus
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02.06.2026 12:26:55
SLI-Handel aktuell: SLI mittags mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag klettert der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,56 Prozent auf 2 143,41 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,514 Prozent auf 2 142,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 149,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 138,81 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2 100,41 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Wert von 2 188,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 986,72 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,352 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 4,81 Prozent auf 102,25 CHF), Straumann (+ 2,19 Prozent auf 95,96 CHF), Sika (+ 2,15 Prozent auf 152,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 85,10 CHF) und VAT (+ 1,98 Prozent auf 607,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-2,40 Prozent auf 62,68 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 114,65 CHF), Roche (-1,07 Prozent auf 314,00 CHF), Lindt (-0,81 Prozent auf 9 130,00 CHF) und Novartis (-0,40 Prozent auf 113,44 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 059 291 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 286,649 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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