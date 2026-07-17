SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Freitagnachmittag im Plus

Am Freitag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 2 298,61 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 2 291,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 290,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 298,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 284,24 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,726 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 214,14 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 2 167,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, betrug der SLI-Kurs 1 983,81 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 2,48 Prozent auf 640,50 CHF), Swiss Re (+ 2,13 Prozent auf 138,75 CHF), Partners Group (+ 1,92) Prozent auf 690,20 CHF), Logitech (+ 1,90 Prozent auf 82,60 CHF) und Lindt (+ 1,76 Prozent auf 9 810,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-5,30 Prozent auf 654,60 CHF), UBS (-2,61 Prozent auf 42,23 CHF), Julius Bär (-2,49 Prozent auf 72,90 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 193,75 CHF) und Straumann (-0,73 Prozent auf 99,42 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 563 618 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,983 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at