Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|SLI im Blick
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11.08.2026 12:26:49
SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus
Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 2 338,37 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 342,73 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 343,60 Punkte).
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 349,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 335,29 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 2 283,28 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 2 097,34 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 1 979,42 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,71 Prozent zu Buche. Bei 2 350,80 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 72,78 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 629,00 CHF), Sonova (+ 0,51 Prozent auf 238,60 CHF) und Straumann (+ 0,29 Prozent auf 103,25 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,48 Prozent auf 718,80 CHF), Lonza (-1,07 Prozent auf 573,40 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,42 CHF), Helvetia Baloise (-1,01 Prozent auf 215,60 CHF) und Sika (-0,98 Prozent auf 191,65 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 799 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,379 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sonova AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|66,30
|4,67%
|Galderma
|191,60
|2,32%
|Helvetia Baloise Holding AG
|230,60
|-0,86%
|Holcim AG
|76,06
|0,29%
|Lonza AG (N)
|617,60
|-0,19%
|Partners Group AG
|774,00
|-1,28%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|400,00
|1,01%
|Sandoz
|78,80
|2,13%
|Sika AG
|207,40
|0,58%
|Sonova AG
|255,80
|1,43%
|Straumann Holding AG
|111,00
|1,14%
|Swiss Re AG
|146,05
|-0,58%
|Swisscom AG
|673,00
|1,36%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 347,37
|0,16%
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