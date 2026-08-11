SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 2 338,37 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 342,73 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 343,60 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 349,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 335,29 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 2 283,28 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 2 097,34 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 1 979,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,71 Prozent zu Buche. Bei 2 350,80 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 72,78 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 629,00 CHF), Sonova (+ 0,51 Prozent auf 238,60 CHF) und Straumann (+ 0,29 Prozent auf 103,25 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,48 Prozent auf 718,80 CHF), Lonza (-1,07 Prozent auf 573,40 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,42 CHF), Helvetia Baloise (-1,01 Prozent auf 215,60 CHF) und Sika (-0,98 Prozent auf 191,65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 799 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,379 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at