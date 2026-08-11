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SLI im Blick 11.08.2026 12:26:49

SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 2 338,37 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 342,73 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 343,60 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 349,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 335,29 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 2 283,28 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 2 097,34 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 1 979,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,71 Prozent zu Buche. Bei 2 350,80 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 72,78 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 629,00 CHF), Sonova (+ 0,51 Prozent auf 238,60 CHF) und Straumann (+ 0,29 Prozent auf 103,25 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,48 Prozent auf 718,80 CHF), Lonza (-1,07 Prozent auf 573,40 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 70,42 CHF), Helvetia Baloise (-1,01 Prozent auf 215,60 CHF) und Sika (-0,98 Prozent auf 191,65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 799 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,379 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 191,60 2,32% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 230,60 -0,86% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 76,06 0,29% Holcim AG
Lonza AG (N) 617,60 -0,19% Lonza AG (N)
Partners Group AG 774,00 -1,28% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 400,00 1,01% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 78,80 2,13% Sandoz
Sika AG 207,40 0,58% Sika AG
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Straumann Holding AG 111,00 1,14% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 146,05 -0,58% Swiss Re AG
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