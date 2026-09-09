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SLI-Kursentwicklung 09.09.2026 12:26:50

SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus

Der SLI zeigt sich derzeit leichter.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,90 Prozent auf 2 245,39 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,612 Prozent tiefer bei 2 251,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 265,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 242,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 255,28 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der SLI bei 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SLI mit 2 137,72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der SLI noch bei 2 018,93 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 1,48 Prozent auf 8 565,00 CHF), Logitech (+ 1,01 Prozent auf 80,24 CHF), SGS SA (+ 0,39 Prozent auf 93,16 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 651,00 CHF) und Alcon (+ 0,21 Prozent auf 55,94 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-3,57 Prozent auf 177,10 CHF), VAT (-2,89 Prozent auf 612,00 CHF), Galderma (-2,49 Prozent auf 158,65 CHF), Amrize (-2,34 Prozent auf 33,78 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,25 Prozent auf 79,16 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 941 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 299,001 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Logitech S.A. 85,06 0,05% Logitech S.A.
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