SLI-Handel aktuell: SLI präsentiert sich schwächer

Am Montag steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,47 Prozent im Minus bei 2 204,91 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,143 Prozent auf 2 212,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 214,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 204,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 2 144,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 1 963,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der SLI-Kurs 1 940,44 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 1,84 Prozent auf 698,80 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 503,60 CHF), Sandoz (+ 0,56 Prozent auf 68,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 87,58 CHF) und Julius Bär (+ 0,43 Prozent auf 65,76 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,65 Prozent auf 74,88 CHF), Geberit (-1,82 Prozent auf 517,00 CHF), Amrize (-1,79 Prozent auf 42,83 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 180,70 CHF) und Logitech (-1,44 Prozent auf 85,94 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 927 295 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,831 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at