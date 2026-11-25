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25.11.2026 15:58:52
SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Mittwochnachmittag ab
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 2 354,35 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,800 Prozent auf 2 380,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 361,40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 387,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 353,62 Punkten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,501 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 325,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der SLI bei 2 324,19 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.11.2025, mit 2 062,45 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 87,35 CHF), Lindt (+ 1,08 Prozent auf 8 410,00 CHF), Schindler (+ 1,03 Prozent auf 293,80 CHF), Geberit (+ 0,99 Prozent auf 589,60 CHF) und Galderma (+ 0,68 Prozent auf 184,55 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-4,21 Prozent auf 468,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,92 CHF), Sandoz (-2,02 Prozent auf 79,46 CHF), Richemont (-1,37 Prozent auf 169,75 CHF) und Sonova (-1,30 Prozent auf 289,00 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 386 528 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 347,723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,02
|-0,62%
|Amrize
|39,28
|-0,58%
|Galderma
|200,20
|-1,96%
|Geberit AG (N)
|648,20
|-0,15%
|Julius Bär
|68,42
|-0,32%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 285,00
|-1,22%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,53
|-0,26%
|Partners Group AG
|700,20
|0,84%
|Richemont
|188,00
|-0,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|442,00
|-0,45%
|Sandoz
|88,22
|-1,65%
|Schindler AG (PS)
|326,40
|-0,91%
|Sonova AG
|318,10
|-0,69%
|UBS
|40,94
|-0,80%
|VAT
|526,80
|2,69%
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