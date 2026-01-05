UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Fokus 05.01.2026 17:58:35

SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen

SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen

Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,36 Prozent stärker bei 2 150,98 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,360 Prozent auf 2 135,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 150,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 128,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI wies vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Wert von 2 094,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2 027,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Wert von 1 921,57 Punkten auf.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 12,10 Prozent auf 432,60 CHF), ams-OSRAM (+ 9,75 Prozent auf 8,62 CHF), Julius Bär (+ 5,42 Prozent auf 65,78 CHF), Partners Group (+ 4,85 Prozent auf 1 030,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,41 Prozent auf 61,24 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Nestlé (-2,92 Prozent auf 76,44 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 79,48 CHF), Lindt (-2,07 Prozent auf 11 350,00 CHF), Swiss Re (-2,03 Prozent auf 130,15 CHF) und Givaudan (-1,27 Prozent auf 3 106,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 134 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281,568 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten

Analysen zu UBSmehr Analysen

16.12.25 UBS Kaufen DZ BANK
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 66,62 1,12% ABB (Asea Brown Boveri)
ams-OSRAM AG 9,30 0,11% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 344,00 0,24% Givaudan AG
Julius Bär 71,68 0,22% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 190,00 0,08% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,10 0,28% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 82,26 -0,17% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 114,00 0,36% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 0,00 0,00% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 141,40 0,25% Swiss Re AG
Temenos AG 87,70 0,00% Temenos AG
UBS 41,07 0,20% UBS
VAT 462,70 0,28% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 647,40 0,25% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 150,98 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen