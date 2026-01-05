SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen

Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,36 Prozent stärker bei 2 150,98 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,360 Prozent auf 2 135,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 150,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 128,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI wies vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Wert von 2 094,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2 027,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Wert von 1 921,57 Punkten auf.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 12,10 Prozent auf 432,60 CHF), ams-OSRAM (+ 9,75 Prozent auf 8,62 CHF), Julius Bär (+ 5,42 Prozent auf 65,78 CHF), Partners Group (+ 4,85 Prozent auf 1 030,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,41 Prozent auf 61,24 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Nestlé (-2,92 Prozent auf 76,44 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 79,48 CHF), Lindt (-2,07 Prozent auf 11 350,00 CHF), Swiss Re (-2,03 Prozent auf 130,15 CHF) und Givaudan (-1,27 Prozent auf 3 106,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 134 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281,568 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

