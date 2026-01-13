VAT Aktie
SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Mittag
Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 2 158,89 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,184 Prozent schwächer bei 2 171,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 175,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 174,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 157,93 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 087,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 025,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, betrug der SLI-Kurs 1 932,12 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 2,15 Prozent auf 66,38 CHF), Sonova (+ 0,71 Prozent auf 214,10 CHF), Logitech (+ 0,44 Prozent auf 77,32 CHF), UBS (+ 0,40 Prozent auf 38,09 CHF) und Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 126,55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-7,44 Prozent auf 152,50 CHF), Lindt (-3,06 Prozent auf 11 070,00 CHF), Swiss Life (-2,57 Prozent auf 865,00 CHF), VAT (-2,26 Prozent auf 428,90 CHF) und Adecco SA (-1,71 Prozent auf 22,96 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 990 221 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 291,718 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
2026 präsentiert die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
