Index-Performance 26.01.2026 12:27:11

SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Montagmittag

SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Montagmittag

Der SLI verliert am Mittag an Boden.

Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent auf 2 124,84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,152 Prozent schwächer bei 2 128,40 Punkten in den Montagshandel, nach 2 131,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 119,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 130,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 037,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,22 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 2,26 Prozent auf 79,76 CHF), Logitech (+ 1,22 Prozent auf 73,16 CHF), UBS (+ 0,97 Prozent auf 37,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,74 Prozent auf 60,20 CHF) und Schindler (+ 0,59 Prozent auf 304,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-3,73 Prozent auf 8,12 CHF), Temenos (-2,09 Prozent auf 72,55 CHF), Sandoz (-1,95 Prozent auf 62,44 CHF), Adecco SA (-1,76 Prozent auf 22,30 CHF) und Nestlé (-1,74 Prozent auf 71,21 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 580 209 Aktien gehandelt. Mit 300,453 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

