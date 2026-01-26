ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance
|
26.01.2026 12:27:11
SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Montagmittag
Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent auf 2 124,84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,152 Prozent schwächer bei 2 128,40 Punkten in den Montagshandel, nach 2 131,64 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 119,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 130,05 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 037,74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,22 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 2,26 Prozent auf 79,76 CHF), Logitech (+ 1,22 Prozent auf 73,16 CHF), UBS (+ 0,97 Prozent auf 37,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,74 Prozent auf 60,20 CHF) und Schindler (+ 0,59 Prozent auf 304,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-3,73 Prozent auf 8,12 CHF), Temenos (-2,09 Prozent auf 72,55 CHF), Sandoz (-1,95 Prozent auf 62,44 CHF), Adecco SA (-1,76 Prozent auf 22,30 CHF) und Nestlé (-1,74 Prozent auf 71,21 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 580 209 Aktien gehandelt. Mit 300,453 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.
