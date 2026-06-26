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Index-Performance im Blick 26.06.2026 09:30:00

SLI-Handel aktuell: SLI startet im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI startet im Minus

Der SLI bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:13 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,25 Prozent auf 2 274,66 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,313 Prozent auf 2 273,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 280,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 275,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 271,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,82 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 2 151,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SLI auf 2 014,35 Punkte taxiert. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 1 948,44 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,75 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,34 Prozent auf 188,85 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,79 Prozent auf 198,20 CHF), Givaudan (+ 0,77 Prozent auf 3 418,00 CHF), Sika (+ 0,68 Prozent auf 169,15 CHF) und Geberit (+ 0,63 Prozent auf 544,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-1,53 Prozent auf 671,00 CHF), UBS (-1,50 Prozent auf 40,19 CHF), Julius Bär (-1,05 Prozent auf 67,78 CHF), Alcon (-1,00 Prozent auf 55,18 CHF) und Sandoz (-0,90 Prozent auf 72,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 122 162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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