SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|SLI-Kursverlauf
|
12.01.2026 12:27:24
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht Abschläge
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 2 169,70 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,253 Prozent auf 2 169,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 175,41 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 175,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 168,07 Einheiten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 087,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 022,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, notierte der SLI bei 1 950,35 Punkten.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,08 Prozent auf 559,60 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 64,30 CHF), Lindt (+ 0,80 Prozent auf 11 390,00 CHF), Partners Group (+ 0,49 Prozent auf 1 027,50 CHF) und Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 589,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Adecco SA (-3,04 Prozent auf 22,98 CHF), Holcim (-2,58 Prozent auf 77,82 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 76,20 CHF), VAT (-1,15 Prozent auf 438,60 CHF) und SGS SA (-1,11 Prozent auf 94,54 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 103 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 291,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die ams-OSRAM-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
