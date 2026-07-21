VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Blick
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21.07.2026 15:58:49
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent schwächer bei 2 275,06 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 274,66 Zählern und damit 0,357 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 282,80 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 284,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 272,99 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 215,34 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 21.04.2026, mit 2 120,22 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 1 986,05 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,77 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,42 Prozent auf 689,40 CHF), Novartis (+ 1,95 Prozent auf 125,50 CHF), Logitech (+ 1,74 Prozent auf 84,04 CHF), Sandoz (+ 1,66 Prozent auf 66,04 CHF) und Galderma (+ 1,36 Prozent auf 175,30 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-5,49 Prozent auf 254,80 CHF), Julius Bär (-4,10 Prozent auf 70,70 CHF), Sonova (-3,02 Prozent auf 199,00 CHF), Alcon (-2,78 Prozent auf 55,18 CHF) und Swiss Re (-2,18 Prozent auf 132,40 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 557 952 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,455 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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