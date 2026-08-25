Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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SLI-Entwicklung 25.08.2026 15:58:44

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste

Derzeit halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 2 314,12 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 322,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 313,83 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 276,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 2 144,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 018,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,58 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,12 Prozent auf 616,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,10 Prozent auf 79,82 CHF), Sika (+ 1,41 Prozent auf 190,15 CHF), Logitech (+ 1,29 Prozent auf 78,82 CHF) und Lonza (+ 0,99 Prozent auf 593,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-2,57 Prozent auf 35,32 CHF), Lindt (-2,33 Prozent auf 9 030,00 CHF), Nestlé (-1,31 Prozent auf 79,41 CHF), Straumann (-1,05 Prozent auf 91,92 CHF) und Julius Bär (-1,03 Prozent auf 74,86 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 178 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 319,028 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,35 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,34 0,64% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 38,49 0,13% Amrize
Galderma 180,90 -0,36% Galderma
Julius Bär 80,04 -0,05% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 570,00 -0,93% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,44 -0,63% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 621,80 -0,48% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 84,00 -1,64% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 786,80 0,82% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,05 -1,38% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 204,30 -0,44% Sika AG
Straumann Holding AG 98,00 -0,63% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 149,55 0,13% Swiss Re AG
UBS 46,52 -0,36% UBS
VAT 653,00 1,27% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 312,89 -0,71%

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