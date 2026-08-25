Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI-Entwicklung
|
25.08.2026 15:58:44
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste
Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 2 314,12 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 322,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 313,83 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 276,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 2 144,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 018,44 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,58 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,12 Prozent auf 616,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,10 Prozent auf 79,82 CHF), Sika (+ 1,41 Prozent auf 190,15 CHF), Logitech (+ 1,29 Prozent auf 78,82 CHF) und Lonza (+ 0,99 Prozent auf 593,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-2,57 Prozent auf 35,32 CHF), Lindt (-2,33 Prozent auf 9 030,00 CHF), Nestlé (-1,31 Prozent auf 79,41 CHF), Straumann (-1,05 Prozent auf 91,92 CHF) und Julius Bär (-1,03 Prozent auf 74,86 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 178 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 319,028 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,35 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Handel: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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25.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,34
|0,64%
|Amrize
|38,49
|0,13%
|Galderma
|180,90
|-0,36%
|Julius Bär
|80,04
|-0,05%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 570,00
|-0,93%
|Logitech S.A.
|85,44
|-0,63%
|Lonza AG (N)
|621,80
|-0,48%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,00
|-1,64%
|Partners Group AG
|786,80
|0,82%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,05
|-1,38%
|Sika AG
|204,30
|-0,44%
|Straumann Holding AG
|98,00
|-0,63%
|Swiss Re AG
|149,55
|0,13%
|UBS
|46,52
|-0,36%
|VAT
|653,00
|1,27%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 312,89
|-0,71%