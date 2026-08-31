Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 17:58:29

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge

Der SLI erlitt am Abend Verluste.

Am Montag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,81 Prozent schwächer bei 2 293,29 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,224 Prozent auf 2 306,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 312,75 Punkte, das Tagestief hingegen 2 292,26 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SLI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 2 289,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 160,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 2 006,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 1,14 Prozent auf 58,56 CHF), Straumann (+ 0,75 Prozent auf 93,90 CHF), Lindt (+ 0,46 Prozent auf 8 755,00 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 78,82 CHF) und Helvetia Baloise (-0,19 Prozent auf 214,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-2,71 Prozent auf 71,04 CHF), Partners Group (-2,22 Prozent auf 732,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 215,80 CHF), Galderma (-1,78 Prozent auf 167,90 CHF) und Roche (-1,64 Prozent auf 352,80 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 524 771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 304,414 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Alcon AG 62,36 0,71% Alcon AG
Galderma 177,65 -2,18% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 227,80 -0,44% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 75,56 -2,40% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 229,20 -1,97% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 310,00 0,27% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 83,86 0,19% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 777,40 -2,48% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,00 -3,22% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 99,70 0,61% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 149,30 -0,17% Swiss Re AG
UBS 47,75 1,02% UBS

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SLI 2 293,29 -0,81%

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