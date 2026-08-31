Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Performance im Fokus
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31.08.2026 17:58:29
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge
Am Montag bewegte sich der SLI via SIX schlussendlich 0,81 Prozent schwächer bei 2 293,29 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,224 Prozent auf 2 306,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 312,75 Punkte, das Tagestief hingegen 2 292,26 Zähler.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Der SLI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 2 289,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 160,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 2 006,14 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 1,14 Prozent auf 58,56 CHF), Straumann (+ 0,75 Prozent auf 93,90 CHF), Lindt (+ 0,46 Prozent auf 8 755,00 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 78,82 CHF) und Helvetia Baloise (-0,19 Prozent auf 214,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-2,71 Prozent auf 71,04 CHF), Partners Group (-2,22 Prozent auf 732,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 215,80 CHF), Galderma (-1,78 Prozent auf 167,90 CHF) und Roche (-1,64 Prozent auf 352,80 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 524 771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 304,414 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Straumann Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|62,36
|0,71%
|Galderma
|177,65
|-2,18%
|Helvetia Baloise Holding AG
|227,80
|-0,44%
|Holcim AG
|75,56
|-2,40%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|229,20
|-1,97%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 310,00
|0,27%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,86
|0,19%
|Partners Group AG
|777,40
|-2,48%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|369,00
|-3,22%
|Straumann Holding AG
|99,70
|0,61%
|Swiss Re AG
|149,30
|-0,17%
|UBS
|47,75
|1,02%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 293,29
|-0,81%
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