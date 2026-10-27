SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Gewinne

Der SLI stieg am zweiten Tag der Woche.

Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent stärker bei 2 345,67 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,067 Prozent leichter bei 2 335,43 Punkten in den Handel, nach 2 337,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 329,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 347,04 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der SLI noch bei 2 291,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,84 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,49 Prozent auf 593,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Amrize (+ 2,00 Prozent auf 33,22 CHF), Holcim (+ 1,76 Prozent auf 68,06 CHF) und Geberit (+ 1,26 Prozent auf 576,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Galderma (-3,09 Prozent auf 185,00 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 151,50 CHF), Lindt (-0,96 Prozent auf 8 240,00 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 281,40 CHF) und Alcon (-0,66 Prozent auf 57,58 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 3 607 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 341,410 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at