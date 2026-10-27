Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|SLI-Kursentwicklung
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27.10.2026 17:58:45
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Gewinne
Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent stärker bei 2 345,67 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,067 Prozent leichter bei 2 335,43 Punkten in den Handel, nach 2 337,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 329,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 347,04 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der SLI noch bei 2 291,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,84 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,49 Prozent auf 593,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Amrize (+ 2,00 Prozent auf 33,22 CHF), Holcim (+ 1,76 Prozent auf 68,06 CHF) und Geberit (+ 1,26 Prozent auf 576,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Galderma (-3,09 Prozent auf 185,00 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 151,50 CHF), Lindt (-0,96 Prozent auf 8 240,00 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 281,40 CHF) und Alcon (-0,66 Prozent auf 57,58 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 3 607 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 341,410 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|77,48
|2,84%
|Alcon AG
|62,32
|-0,38%
|Amrize
|36,11
|2,85%
|Galderma
|200,50
|-2,43%
|Geberit AG (N)
|621,40
|0,97%
|Holcim AG
|73,44
|1,94%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 935,00
|-0,22%
|Novartis AG
|138,70
|1,42%
|Partners Group AG
|688,80
|1,29%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|431,00
|1,69%
|Sonova AG
|304,00
|-0,39%
|Swiss Re AG
|163,35
|-1,15%
|VAT
|643,00
|4,32%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 345,67
|0,37%
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